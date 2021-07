Matthaus: “I tifosi inglesi scorretti per tutto Euro 2020. Si meritano il trauma di questa sconfitta ai rigori”

Intervistato dalla Bild, Lothar Matthaus ha criticato aspramente l’atteggiamento dei tifosi inglesi a questi Europei 2020, affermando come meritano la sconfitta nella finale contro l’Italia e il trauma del ko ai rigori.

Queste le parole di Matthaus: “I fan inglesi hanno avuto atteggiamenti antisportivi per tutti gli Europei. Erano ostili alla bambina con la maglia della Germania che piangeva dopo il 2-0 agli ottavi. Per non parlare del portiere della Danimarca Kasper Schmeichel che è stato accecato da un laser durante un rigore che Raheem Sterling ha ottenuto tuffandosi. A tutto questo si aggiunge l’ostilità razzista nei confronti dei propri giocatori dopo la finale per i rigori sbagliati. Cari inglesi, è stato un comportamento antisportivo che non vogliamo più vedere. Mi dispiace per i giocatori, ma gli inglesi si meritano tale trauma dopo finale persa ai rigori, che l’Italia meritava di vincere ben prima dei tiri dal dischetto”.

Foto: Twitter Inter