Matthaus: “Ho parlato con James Rodriguez e lo vedo bene alla Juventus. Cristiano ha detto…”

James Rodriguez farà ritorno al Real Madrid dopo i 2 anni in prestito passati al Bayern Monaco. Il colombiano però tornerà in Spagna per fare le valigie e trovare una nuova destinazione. In Italia c’è il Napoli, ma più che altro c’è la stima di Carlo Ancelotti che lo riabbraccerebbe volentieri dopo gli anni di Madrid. In un’intervista rilasciata al quotidiano As, Lothar Matthäus ha rivelato che anche un altro Club italiano sta pensando ad James: “Abbiamo fatto una chiacchierata due settimane fa, durante la festa per la vittoria della Bundesliga del Bayern Monaco. Io lo vedo alla Juventus. È molto vicino a Ronaldo e mi ha detto che era in contatto con lui. Cristiano ha detto che lo vorrebbe alla Juventus. Lo capisco: James può dare molti assist a Ronaldo, brillerebbero entrambi”.

Foto: t-onlinede