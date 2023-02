Matthaus contro Neuer: “Si è fatto male sugli sci, per negligenza. E ora attacca il Bayern. Un capitano non si comporta così”

Lothar Matthaus, ex stella del Bayern Monaco e dirigente del club, ha attaccato duramente Manuel Neuer, affermando addirittura di togliergli la fascia da capitano quando tornerà dal grave infortunio.

Queste le sue parole: “Neuer? Si è infortunato sugli sci, per negligenza, e ora rilascia un’intervista non autorizzata in cui attacca con veemenza il club. Non ha detto qualche settimana fa che nessuno era al di sopra? Ciò che mi ha infastidito molto nell’intervista di Manuel è stata la scelta esagerata delle parole. Ha detto che è come se il suo cuore fosse stato strappato via… Certo, nessuno è morto, nessun bambino è gravemente malato; si tratta solo dell’addio di un dipendente a cui era molto legato. Un vero capitano non si comporta così. Anzi, fosse per me gli gtoglierei la fascia”.

Foto: Instagram Neuer