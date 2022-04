Matthaus: “Ci sono tutti gli ingredienti per la Germania per vincere i Mondiali”

Lothar Matthaus, ex stella del calcio tedesco, ha presenziato alla cerimonia del sorteggio Mondiale, dove ha parlato delle possibilità di successo della Germania.

Queste le sue parole: “Noi dobbiamo rispettare tutte le squadre, dobbiamo dare sempre il massimo, abbiamo bravi giocatori, un ottimo spirito di squadra. Un grande commissario tecnico, ci sono tutti gli ingredienti giusti per vincere il Mondiale. La Germania parte sempre tra le favorite, con Brasile, Argentina, Francia. Possiamo arrivare fino in fondo e poi vediamo come accadrà. Non vedo una super favorita, come poteva essere qualcuno gli anni scorsi. Il livello si è sottigliato e ogni partita può essere complicata”.