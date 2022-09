Matthaus: “Barella può diventare il migliore. Inter, in Champions meglio puntare al secondo posto”

Lothar Herbert Matthaus, ex centrocampista dell’Inter, si è espresso a La Gazzetta dello Sport sui nerazzurri e sull’impegno in Champions League contro il Bayern Monaco: “Barella trascina come me, se cresce ancora può diventare il migliore in assoluto nel suo ruolo. E mai sottovalutare l’orgoglio di Dzeko. Senza Lukaku, Lautaro sa come colpire. Peccato per l’infortunio del belga, la sua velocità sarebbe servita. Il suo ritorno a Milano mi ha colpito. In Champions meglio puntare al secondo posto. Bayern? Senza Lewandowski è pure cresciuto… Ma tutta la Bundesliga è un orgoglio e un modello. I bavaresi sono troppo forti, ma se riesci a prendere alle spalle in velocità i loro difensori puoi fargli male”.

Foto: Twitter Inter