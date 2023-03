Matthaus attacca: “Sané e Gnabry non danno niente al Bayern. Sembra che non vogliano dimostrare nulla”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports, la leggenda tedesca, Lothar Matthaus ha così parlato di Leroy Sané e Serge Gnabry, esprimendo la sua insoddisfazione sul rendimento dei due calciatori bavaresi: “Sembra che non abbiano voglia di dimostrare nulla a Nagelsmann, pare che non vogliano reagire e non lo capisco. Non stanno giocando bene, non stanno dando nulla alla squadra. Dovrebbero pensarci su”.

Foto: Instagram Matthaus