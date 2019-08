Matthaus: “Al Bayern Monaco manca qualcosa. Il Borussia Dortmund…”

Intervistato da SportBild, l’ex nazionale tedesco Lothar Matthaus ha parlato della situazione del Bayern Monaco e della sfida con il Borussia Dortmund. Queste le sue parole: “La vittoria in Supercoppa del Dortmund è la dimostrazione che a questo Bayern Monaco manca qualcosa. Il Borussia Dortmund in questo momento sembra più attrezzato. La rosa è troppo stretta: c’è bisogno che il club intervenga in questa sessione di mercato. Se vuoi raggiungere obiettivi nazionali e internazionali devi arrivare due o tre nuovi giocatori di esperienza”.

Foto: SportBild