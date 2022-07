Matteo Stoppa verso il Palermo: non è più una sorpresa

Il Palermo sta per chiudere un’altra operazione che vi avevamo annunciato diversi giorni fa. Era nella lista rosanero, ora non è più una sorpresa. Si tratta di Matteo Stoppa, 22 anni, esterno offensivo che all’occorrenza può fare la seconda punta. Il Palermo lo aveva trattato nel bel mezzo della trattativa per Cortinovis che poi ha deciso di andare al Verona. E ora si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo dopo Pigliacelli, Elia, Nedelcearu, Sala e la conferma di Brunori.

Foto: Instagram Stoppa