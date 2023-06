Matteo Marani sulle seconde squadre in C: “Abbiamo visto con la Juventus i benefici che portano”

Matteo Marani , presidente della Lega Pro, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell’introduzione delle seconde squadre in Serie C.

Ha sottolineato la loro importanza per far crescere tutto il movimento italiano:

“Visto dalla prospettiva delle squadre della Lega Pro non sarà semplice perché ci sarà spazio per meno squadre con l’introduzione delle seconde squadre dei club di A, ma abbiamo agito con grande senso di responsabilità e di beneficio per tutto il sistema calcio. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità perché abbiamo visto con la Juventus i benefici che portano le secondo squadre. È un passaggio importante a favore del sistema calcio italiano”.

Al momento è soltanto la Juventus ad aver varato il progetto di una seconda squadra, ma l’Atalanta, se ci saranno le condizioni, potrebbe mettersi in scia al club torinese.

Infatti i bergamaschi stanno progettando una formazione Next Gen da far debuttare dalla prossima stagione – se i regolamenti lo consentiranno – nel campionato di serie C, con l’obiettivo di valorizzare i giovani cresciuti nelle giovanili (e non solo), anziché disperderli con prestiti ad altre società.