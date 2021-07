Mattarella: “Complimenti a tutti. Vialli, con le sue lacrime, ha rappresentato i sentimenti di tutti gli italiani”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la Nazionale al Quirinale dopo la vittoria di Euro 2020.

Questo il discorso di Mattarella: “Complimenti a tutti. Ieri sera abbiamo seguito la partita con enfasi. Non sono un commentatore sportivo ma ieri sera avete meritato di vincere perchè avete giocato con due pesanti handicap. Giocare in quello stadio con quel tifo e prendere quel gol a freddo che avrebbe steso chiunque. Invece siate stati grandi, bravi a reagire e a vincere. Come detto ieri sera, siete stati circondati dall’affetto degli italiani, ricambiandoli, rendendo loro la vera essenza dello sport, così come lo ha fatto a Wimbledon, Matteo Berrettini. L’Italia che ha vinto agli Europei ha dimostrato unione, compattezza, fratellanza. Un grande applauso va a Roberto Mancini, per l’occurata preparazione delle partite e per la rivoluzione apportata anche nel gioco. Complimenti a tutto lo staff, Oriali, Evani, ma uno particolare a Gianluca Vialli, che ha espresso più volte, con le lacrime, quei sentimenti che tutti gli italiani avevano in quelle ore. Complimenti a Donnarumma per il riconoscimento come miglior giocatore del torneo. Ricordo anche io Davide Astori, che tutti voi avete ricordato in queste settimane. E voglio fare i complimenti a Spinazzola che nonostante le stampelle ha festeggiato alla grande. Posso solo dire complimenti a tutti e auguri per il futuro”.

Foto: Twitter Quirinale