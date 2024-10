Matri ripartirà dalla seconda categoria: è un nuovo calciatore dell’ASD Graffignana

Alessandro Matri ripartirà dalla Seconda Categoria: ha firmato con l’ASD Graffignana, squadra proprio di Seconda Categoria della provincia di Lodi, in Lombardia. Di seguito, il comunicato pubblicato sui social del club che ufficializza l’arrivo di Alessandro Matri: “344 partite in Serie A con 92 gol, 3 scudetti, 2 Supercoppa Italiana, 1 Coppa Italia, 7 presenze in Nazionale con gol all’esordio e un legame indissolubile con il nostro paese e la nostra società! È un onore accogliere in squadra Alessandro Matri, che farà parte della rosa della Seconda Categoria per questa stagione!”

Foto: Instagram Graffignana