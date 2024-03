Matri: “Pogba? Mourinho con lui si è approcciato un po’ come con Pellegrini, prima l’ha fatto sentire importante e poi è andato in contrasto”

Alessandro Matri, ex attaccante di Serie A e oggi opinionista Dazn, ha svelato una curiosa vicenda, nel corso del format Tutti Bravi dal Divano, con protagonista Paul Pogba, fresco di squalifica a 4 anni per doping. Queste le sue parole sul francese ai tempi in cui militava nel Manchester United: “Mourinho con lui si è approcciato un po’ come con Pellegrini, prima l’ha fatto sentire importante e poi è andato in contrasto. Io ci parlavo con Pogba, tornare al Manchester United e riconquistare il suo popolo era il suo sogno. Non era pronto a essere messo in discussione da un allenatore così importante. Può apparire un giocatore di grande personalità, ma in realtà è molto giocherellone.

Non parlo di personalità calcistica: finché gioca a pallone domina, ma se viene messo in discussione soffre perché è un ragazzo sensibile. Parlando di oggi, nonostante i vari problemi penso che non sarebbe tornato ai suoi livelli. Non è detto che un giocatore anche se è un campione possa reggere il confronto con un allenatore importante come Mourinho che l’ha messo contro la piazza.”

Foto: Twitter Juventus