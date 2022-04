Matri difende Immobile: “I numeri parlano per lui, ha vinto l’Europeo. Il Mondiale? Le colpe vanno divise fra tutti”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante Alessandro Matri ha difeso Ciro Immobile dagli attacchi rivolti dopo la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale: “I numeri stanno lì a testimoniare che tipo di giocatore sia, fare 179 gol in 5 anni e vincere la Scarpa d’oro non è da tutti. In Nazionale ha fornito un rendimento diverso rispetto a quello avuto alla Lazio, ma complessivamente non è stato affatto deludente. Intanto è stato il centravanti della squadra che ha vinto l’Europeo e i meriti sono stati pure suoi. La mancata qualificazione al Mondiale pesa sicuramente, ma non credo proprio che la responsabilità sia di Ciro”.

Matri prosegue: “Le colpe vanno divise in parti uguali tra tutti quelli che sono andati in campo. Quindi anche Immobile, ma non solo lui. La Nazionale ti può dare grandi soddisfazioni, ma anche delusioni tremende. Sicuramente giocare con la maglia azzurra non è facile: rappresenti tutto il Paese, hai addosso una pressione e una responsabilità che con una squadra di club, per quanto prestigiosa, non ci sono”.

Foto: Twitter Lazio