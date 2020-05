Matri annuncia l’addio al calcio: “Ho realizzato i miei sogni, non voglio più sentirmi sopportato”

Alessandro Matri annuncia la volontà di appendere gli scarpini al chiodo. L’ex attaccante del Brescia, svincolato dallo scorso gennaio, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Mi mancherà la vita da calciatore, ma no voglio più sentirmi sopportato. Non avrei mai pensato di vincere tre scudetti, non posso certo lamentarmi della mia carriera. Posso dire di aver realizzato i miei sogni. Sono venuti a mancare un po’ di stimoli e dal campo ho avuto risposte non positive. Non avevo più voglia di essere sopportato e non fa parte del mio carattere restare in una piazza dove non posso dare ciò che serve. Dopo che sono rimasto svincolato di richieste ne sono arrivate poche e non ero convinto di nessuna di queste. Ho preferito evitare figuracce. Mi mancherà la vita da calciatore, ma solo un’occasione importante poteva farmi ripartire”, ha chiuso Matri.

Foto: Twitter ufficiale Brescia