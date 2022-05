MATIP, LA SPERANZA REDS

Se il Liverpool può ancora sperare di vincere la Premier, grande merito ce l’ha Joel Matip. Il difensore dei Reds ieri sera a Southampton è svettato in cielo nella ripresa e ha siglato il gol del definitivo 2-1. La distanza tra le squadre di Guardiola e Klopp è di un punto, quando manca una sola giornata alla conclusione. L’unica speranza del Liverpool ha un nome un cognome che nel Merseisyde sono leggenda: Steven Gerrard. Il suo Aston Villa dovrà fermare Mahrez e compagni, affinché i Reds battendo il Wolverhampton operino il sorpasso.

Nato a Bochum, in Germania, Matip ha deciso di rappresentare il Camerun, Paese di suo padre. Oggi è uno dei pilastri della difesa del Liverpool, ma per anni ha difeso egregiamente i colori dello Schalke 04. Con il club di Gelsenkirchen ha infatti compiuto tutta la trafila delle giovanili dal 2000, dopo un doppio triennio da giovanissimo tra Weitmar e Bochum. Il suo esordio tra i grandi arriva nel 2009, nella seconda squadra dello Schalke nella Regionalliga, mentre il suo debutto in prima squadra e quindi in Bundesliga risale al 7 novembre 2009: Bayern-Schalke 1-1, con Matip che segna il gol del definitivo pareggio, come nella migliore delle favole.

Una squadra attenta e ambiziosa come lo Schalke intravede il talento e capisce da subito che ha tra le mani un bel gioiellino. Gioca così per sette anni in Germania con il club di Gelsenkirchen, con cui vince una Coppa di Germania (2010/11) e una Supercoppa di Germania (2011) oltre a disputare numerose partite nelle coppe europee. Nel 2016 arriva il momento del trasferimento, con Klopp che lo mette nel mirino e viene così subito accontentato, prelevandolo a parametro zero dopo che Matip decide di non rinnovare e provare una nuova esperienza.

In Inghilterra debutta il 27 agosto 2016, nella gara pareggiata col Tottenham per 1-1. In cinque anni con i Reds vince una Premier (2019/20), una Fa Cup (2021/22), una Carabao Cup (2021/22) e soprattutto una Champions League (2018/19), una Supercoppa Uefa (2019) e una Coppa del mondo per club (2019). In attesa di nuovi trofei da conquistare quest’anno. Klopp ormai non può farne più a meno nel suo scacchiere. Matip è quindi l’usato sicuro, la garanzia che ogni allenatore vorrebbe nella propria rosa, oltre a un fiuto del gol affinato nel corso degli anni.

FOTO: Daily Star