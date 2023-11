MATIJA POPOVIC, IL DIAMANTE SERBO PROMESSO SPOSO DEL MILAN

Il Milan guarda al futuro. La dirigenza rossonera vuole regalare a Stefano Pioli i giusti rinforzi in vista della seconda parte di stagione e uno dei nomi nel taccuino di Moncada e D’Ottavio c’è il nome di Matija Popovic, fantasista serbo che si svincolerà dal Partizan il prossimo 31 dicembre.

Classe 2006, giocatore duttile, bravo a spaziare su tutto il fronte di gioco offensivo e dotato inoltre di un’importante struttura fisica (193 centimetri). Destro di piede, vanta un bel dribbling e un’ottima capacità realizzativa.Può giocare da trequartista, sull’esterno a sinistra o all’occorrenza anche da prima punta. Lo scorso anno con il Partizan Under ha messo a segno 21 gol in 25 partite. Il Guardian l’ha inserito tra i migliori talenti della sua generazione.

Nato l’8 gennaio 2006 ad Altötting, in Germania, da genitori serbi. Ed è proprio in Serbia dove muove i passi importanti nel calcio, infatti ha giocato in quasi tutte le categorie del settore giovanile del Partizan, una delle scuole calcio migliori in Europa. Si è fatto notare l’anno scorso nel Partizan U16 dove ha messo a segno 21 gol in 25 partite, e nel Europeo u17 dove ha servito due assist nella gara contro l’Italia e uno nel match con la Spagna.

Il contratto di Popovic col Partizan scadrà il prossimo 31 dicembre e il suo contratto non sarà rinnovato. Il Milan lo segue da tempo, la concorrenza è folta, ma i rossoneri sono intenzionati a sbaragliarla: accordo fino al 2028, adesso si cerca l’intesa definitiva per arrivare alla definitiva fumata bianca. Un altro talento serbo per i rossoneri, con la speranza di non ripetere un Lazetic-bis.

