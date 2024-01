Matic: “Sono pronto e motivato. Voglio giocare finché sarò nelle condizioni giuste per continuare”

Nuovo cambio di maglia per Nemenja Matic, che resta in Ligue 1 ma lascia il Rennes per trasferirsi al Lione. Al suo arrivo ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club, queste le sue dichiarazioni: “Mi sento pronto e motivato. Vedremo se l’allenatore deciderà di schierarmi. Voglio solo aiutare la squadra in modo che insieme possiamo cambiare le cose e ricominciare meglio la prossima stagione. Molte persone mi parlano del numero di partite che ho giocato. Questa cifra dà un’idea della mia carriera e della mia età. Ma voglio giocare finché sarò nelle condizioni giuste per continuare”.

Foto: Instagram Lione