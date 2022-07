Matic: “Sono a Roma per Mourinho. Convinto di aver fatto la scelta giusta. Pellegrini? Mi troverò alla grande”

Giornata di presentazione in casa Roma, con la conferenza stampa del neo acquisto Nemanja Matic.

Queste le sue parole: “Con Mourinho ci conosciamo bene e sono felice di ritrovarlo qui. Sono qui per lui, ma sono contento di far parte di questo grande club, è attrattivo per i calciatori e lo è stato per me. Sto cercando di battere Lampard come giocatore con più presenze con Mourinho. Penso che la squadra abbia grandi giocatori di qualità con giovani che potranno essere importanti in futuro. Non vedo l’ora di iniziare”

Sull’addio allo United: “Dopo otto anni e mezzo volevo una nuova esperienza. Roma è una sfida importante, la Serie A anche. Potevo rimanere in Premier, ma ho deciso di provare in Italia. Ci sono tanti club, è un grande campionato. Convinto di aver fatto la giusta scelta. Rivoluzione al Manchester? Sono diversi anni che non vince titoli, migliorerà sicuramente e gli auguro il meglio. Difficile dire poi cosa succederà, ma lì sono stato molto felice”

Cosa ti ha convinto oltre alla presenza di Mourinho? La vittoria della Conference ha pesato nella tua scelta?

“La trattativa è stata rapida perché le ambizioni della società e del mister sono le stesse mie. La vittoria della Conference non ha inciso sulla mia scelta, perché stata una scelta facile. Quando prendo una decisione nulla mi fa cambiare idea”

Su Pellegrini: “Conosco tutti i giocatori della Roma, Pellegrini è uno dei migliori. E’ un grande calciatore e avremo una buona intesa. Gli allenamenti iniziano domani e dovremo dimostrare tutto in campo. Quella della Roma è una rosa di qualità con il giusto equilibrio tra giocatori giovani e importanti”

Sul contratto: “E’ normale dopo aver giocato tanti anni al Manchester avere tante offerte, ma io volevo la Roma e volevo ricongiungermi con Mourinho. Capisco la domanda, è vero che ho avuto un paio di alternative, ma sono convinto di aver fatto la scelta giusta”.

Già la scorsa estate ti aveva cercato Mourinho? Prima della firma vi siete sentiti?

“Come detto prima noi abbiamo un buon rapporto, ma lo scorso anno non ci eravamo sentiti per un trasferimento alla Roma. E’ successo qualche mese fa, ma è vero che siamo legati da un buon rapporto. Poi nel calcio non si sa mai come le cose andranno. Quando ci siamo sentiti qualche mese e abbiamo parlato concretamente della Roma, mi ha detto che mi voleva qui e questo è stato un fattore forte nella mia scelta. L’incastro perfetto è stato con la Roma perché le ambizioni coincidono e a maggio tireremo le somme di quanto fatto”.