Matic saluta il Manchester: “Grazie a tutti. Ci vorrà del tempo, ma lo United tornerà”

Tramite i canali ufficiali del Manchester United, il centrocampista Nemanja Matic ha salutato i Red Devils: “Voglio solo dire grazie per il fantastico supporto. So che abbiamo avuto un paio di stagioni difficili, ma voglio solo che i tifosi sappiano che, sul campo di allenamento, stiamo facendo del nostro meglio e lo United tornerà, di sicuro. Ci vorrà del tempo, ma lo United tornerà. Continuate a supportare la squadra e rimanete uniti. Ho cercato di essere un giocatore del Manchester United non solo in campo ma anche fuori. So cosa significa questo stemma per i nostri tifosi, quindi bisogna essere sempre da esempio. I tifosi me l’hanno riconosciuto ed è per questo che quando sono uscito ho avuto quegli applausi. Non mi mancheranno solo i giocatori, anche lo staff. Tutti. Non voglio dimenticare nessuno. Lo United ha delle persone fantastiche che lavorano per il club, sono dietro le quinte ma sono molto importanti per la squadra. Sono davvero felice di aver avuto l’opportunità di lavorare con loro e, di sicuro, saranno miei amici per sempre”.

FOTO: Independent