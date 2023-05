Matic: “Quando entro in campo voglio sempre dare il massimo. Dybala? Spero possa giocare”

Nemanja Matic a Sky Sport ha parlato del finale di stagione a cui è attesa la Roma, gli occhi e la mente sono naturalmente per la finale di Europa League contro il Siviglia: “Sarà una grande partita, sappiamo che il Siviglia è una grande squadra, ma anche noi abbiamo qualità e giocatori di esperienza. Arrivare in finale non è mai semplice, quindi è normale che chi ci arriva siano belle squadre, ma abbiamo fiducia. Io quando entro in campo voglio sempre dare il meglio e aiutare i miei compagni. Si può giocare bene o male, ma l’importante è dare il massimo. Faccio questo, ogni giorno, in allenamento o in partita”.

Su Dybala: “Non lo so, è una domanda più per lo staff medico. Io spero possa giocare perché è molto importante per noi”.

Foto: Instagram Roma