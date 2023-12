Matic: “Pogba e Sancho erano sempre in ritardo allo United. Raccogliemmo circa 75mila euro di multe”

Nemanja Matic, centrocampista ex Roma oggi al Rennes, ha rilasciato un’intervista al canale YouTube “YuPlanet” ed evidenzia il contrasto a livello di professionalità riscontrato al Chelsea e al Manchester United, parlando anche di Paul Pogba: “Al Chelsea i giocatori erano professionali, puntuali, mai in ritardo mentre al Manchester United questo avveniva quasi ogni giorno. Tra i giocatori sempre in ritardo vi erano Paul Pogba, Jadon Sancho e un altro paio di giocatori. Il resto della squadra che era sempre puntuale si arrabbiò, pertanto decidemmo di istituire una specie di comitato disciplinare interno con me come presidente. Ho appeso al muro un foglio dove ho annotato i nomi delle persone che arrivavano in ritardo. Durante una stagione particolare abbiamo raccolto circa 75mila sterline di multe. Decidemmo di utilizzare i soldi per organizzare una festa a Londra, ma non l’abbiamo più fatta a causa dell’epidemia di Covid”.

Foto: Instagram Matic