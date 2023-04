Matic: “Mourinho è un motivatore, a differenza degli altri ha sempre fame di vittorie e trofei”

Per UEFATv ha parlato il centrocampista serbo Nemanja Matic, sottolineando il suo rapporto con Mourinho: “Ciò che contraddistingue Mourinho dagli altri allenatori è la sua fame di vittorie e trofei. È per lui che sono tornato al Chelsea. Abbiamo avuto un ottimo rapporto fin dall’inizio. Siamo entrati in sintonia perché gli piaceva la mia dedizione e il mio carattere, ma lui pretende sempre di più, vuole che si continui a crescere. È stato un onore che mi abbia voluto nella sue squadre. In Premier League giocano soltanto i migliori. Quando un allenatore sa motivare i suoi giocatori, questi riescono a dare il loro meglio. Da Mourinho sono stato allenato per otto anni e mezzo e ciò mi rende felice perché in questo periodo ho raggiunto il mio livello massimo. È un onore aver lavorato con lui per così tanto tempo. I rapporti che crea con i calciatori non si possono spiegare a parole. Josè non mostra molte emozioni, ma lo conosco molto bene. So esattamente cosa pensa. Tutto funziona perfettamente tra noi. Non cambierei nulla del nostro splendido rapporto”.

Foto: Instagram Matic