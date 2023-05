Matic: “Mourinho è un esperto di queste partite. Ho un gran legame con lui. Bisogna restare calmi”

Nemanja Matic, centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bayer Leverkusen.

Queste le sue parole: “Prepariamo questa partita come sempre, il nostro mister ha già giocato partite del genere e ci ha detto che dobbiamo giocare con tutto quello che abbiamo, dobbiamo essere concentrati per tutti i 90’, il Leverkusen ha la qualità di una grande squadra. Non sarà facile giocare qui, vediamo domani. Penso che abbiamo preparato la nostra partita, vediamo come finisce. Non parlo del futuro del mister, ma della partita di domani”.

Quanto è importante la tua esperienza in gare del genere?

“Vogliamo passare questa semifinale e non è facile, tutti noi vogliamo vincere per i nostri tifosi, vogliamo dare tutto per loro. Abbiamo preparato la partita e il piano gara, abbiamo pensato a tutto”.

Cosa dà Mourinho rispetto agli altri tecnici? “Ho un gran legame con il mister, mi dà sempre fiducia. Mi piace lavorare con lui”.

Che tipo di partita è per te? “È la più importante, la prossima è sempre la più importante”.

Foto: Instagram personale