Matic: “La Premier League è molto dura. Dobbiamo essere pronti per i prossimi impegni”

Matic, centrocampista dello United, ha parlato al canale ufficiale dei Red Devils: “E’ sempre importante sfruttare la sosta per le Nazionali per riposarsi, recuperare energie fisiche ed essere pronti per le prossime sfide. La Premier League è molto dura, inoltre abbiamo Champions League e l’FA Cup a gennaio. E’ un programma molto duro per noi nei prossimi due mesi. E’ molto importante creare uno slancio, partita dopo partita, soprattutto ora che sta arrivando Natale e Santo Stefano con tanti impegni per noi. Molte partite, quindi dobbiamo essere pronti per questo. Giocare all’Old Trafford senza i nostri tifosi non è la stessa cosa. I tifosi ci danno più motivazione, più energia quindi ora la situazione è diversa. I sostenitori sono tornati e ora siamo molto entusiasti che ci siano e vogliamo dire loro grazie per il grande supporto”.

FOTO: Twitter United