Matic: “L’8 numero speciale? No, avevo il 21. Dybala mi ha chiamato in lacrime e gliel’ho lasciato”

Durante l’intervista concessa a Star Casinò, il centrocampista della Roma, Nemanja Matic, ha così rivelato un retroscena sul numero di maglia scelto per l’avventura in giallorosso: “L’8 numero speciale? No, prima di arrivare a Roma avevo il 21. Poi Dybala mi ha chiamato in lacrime chiedendomi di lascarglielo. E gli ho risposto di prenderselo”.

Foto: Instagram Matic