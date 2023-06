Matic: “I tifosi della Roma sono i migliori in Italia”

Nemanja Matic in un’intervista per uno sponsor ha parlato del suo rapporto con i tifosi della Roma. Ecco le sue parole: “Penso siano i migliori in Italia, non perché gioco qua ma perché in Italia ho visto che le altre squadre, per avere lo stadio pieno, devono giocare molto bene per più partite. I nostri tifosi hanno una fedeltà fantastica, da quando sono qua abbiamo sempre avuto più di 60 mila persone all’Olimpico, è impressionante. Non penso che per gli altri club sia così”.

Foto: Foto: Instagram Matic