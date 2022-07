Matic: “Essere allenati da Mourinho è un privilegio. Ottiene risultati ovunque”

È uno degli acquisti del mercato estivo dei giallorossi, Matic che dopo aver lasciato Manchester non c’ha pensato su ed è volato da Mourinho. Il suo arrivo è stato messo in secondo piano dopo l’arrivo di Dybala, ma il centrocampista sarà un perno del centrocampo dello special one. Ai microfoni de Il Messaggero Matic ha dichiarato. “Quando ho deciso di lasciare il Manchester United, ho ricevuto la chiamata di Mourinho. E ho detto sì in meno di 5 minuti. Ha semplicemente qualcosa in più. Ti motiva, ti sprona perché è lui il primo ad avere fame di vittorie. Penso di non averlo mai visto soddisfatto e questo suo modo di essere ti affascina. Per ogni calciatore diventa un privilegio essere allenati da lui. Se poi si aggiunge che ovunque va, ottiene risultati, si capisce perché ogni giocatore ambisce a giocare nelle sue squadre”.

Foto: sito Roma