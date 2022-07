Matic: “Dyabala è formidabile. Attenzione a Volpato e Ivkovic”

Nemanja Matic ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano romano Il Messaggero. Il nuovo centrocampista della Roma ha parlato oltre che dell’arrivo di Dybala anche dei suoi compagni di squadra. Queste le sue parole

“Dybala, porterà quella qualità extra che sarà necessaria per ottenere risultati. Ci ho giocato contro e so quanto può essere pericoloso. Maglia n° 21? Nessun problema, me l’aveva già accennato la società. La 8 è quasi inedita per me, l’ho avuta una sola volta in Nazionale. Chi ricorda? Direi Mata al massimo dello splendore. Volpato, si vede che ha qualcosa di diverso nelle gambe. E poi un altro, sono combattuto se fare il nome perché ha 16 anni e meno se ne parla meglio è… Ivkovic. Ma lasciatelo stare, deve crescere”.