Matic dopo il rinnovo: “Felice di continuare con questa maglia, ho ancora tanto da dare”

Dopo il rinnovo arrivato in mattinata, Nemanja Matic ha commentato così il proseguo del suo matrimonio con il Manchester United fino al 2023: “Sono davvero contento di continuare a far parte di questo grande club – ha dichiarato al canale ufficiale dei red devils – ho ancora tanto da dare al Manchester United, così come da raggiungere nella mia carriera. Farlo con questa maglia sarà un vero onore per me”.

Foto: twitter ManUtd