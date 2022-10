Matic ai tifosi: “Voglio che i vostri sogni sullo scudetto possano diventare presto realtà”

Parole che alimentano speranze di tricolore quelle del centrocampista giallorosso Matic ai propri tifosi. Ecco di seguito le dichiarazioni del centrocampista della Roma, rilasciate durante la serata organizzata dall’Associazione Italiana Roma Club: “Faremo di tutto per vincere contro il Napoli. È un orgoglio far parte di questa squadra, mi auguro di aiutare la Roma a vincere trofei e speriamo bene già per la gara di domenica. Ma voglio che i vostri sogni sullo scudetto possano diventare presto realtà”.

Foto: sito Roma