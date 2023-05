Matic: “Abbiamo i migliori tifosi in Italia. Mourinho? È fantastico”

Il centrocampista della Roma ha parlato a Sky Sport Uk della sua stagione in giallorosso: “Mi diverto molto qui, mi piace il club e sono molto felice. Giochiamo un buon calcio, stiamo lottando per le prime quattro posizioni in campionato e siamo anche in semifinale di Europa League. Non vedo l’ora che arrivi la fine della stagione e vedremo cosa succederà. Penso che sarebbe qualcosa di straordinario vincerla. Faremo tutti del nostro meglio per raggiungere questo obiettivo, perché abbiamo i migliori tifosi in Italia e se lo meritano”.

Foto: Instagram Matic

Su Mourinho: “È un allenatore fantastico che ha vinto tanti trofei. Vuole vincere sempre di più e sono orgoglioso di giocare per lui. A volte non è facile. Non è mai contento e vuole che tu migliori ogni giorno. Ma questo mi piace. Ha più esperienza ma José non cambia mai. Dipende dalla situazione e dai giocatori che ha in squadra. Conosce molto bene il suo lavoro e se lo conosci bene è anche divertente. Ogni giocatore che gioca per lui dirà lo stesso”.