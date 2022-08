Mathias Pogba contro il fratello. Gli avvocati di Paul: “C’è una denuncia”

Il rapporto tra Paul Pogba e il fratello Mathias è tutt’altro che idilliaco, anzi, c’è una vera e propria battaglia legale in corso tra i due. Il fratello del calciatore della Juve, Mathias, sui social, in un video ha pubblicato un messaggio duro, dove annuncia che avrebbe dure rivelazioni da fare ai danni del fratello Paul e anche su Kylian Mbappè.

Gli avvocati di Paul fanno sapere di aver già sporto denuncia per tentativo di estorsione e che non sarebbe la prima volta che Mathias provi ad intimidire il più noto fratello con annunci del genere, meno pubblici, ma comunque ritenuti a fini estorsivi.

Si preannuncia una battaglia legale tra le parti, e da capire eventualmente, quali potrebbero essere questi segreti shock che Mathias potrebbe rivelare sul fratello Paul e anche su Mbappè.

Foto: twitter Juve