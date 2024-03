Matheus Henrique: “Voglio fare sempre meglio per il club. Dobbiamo cercare di uscire da questo momento difficile”

Il centrocampista del Sassuolo, Matheus Henrique, ha parlato a “Campioni made in Italy”.

Queste alcune battute del brasiliano: “Il mio obiettivo è fare del mio meglio qui al Sassuolo. Fare bene adesso e nel futuro, che, come sappiamo, appartiene a Dio”.

Matheus Henrique ha parlato del suo rapporto con il calcio: “Il calcio è sempre stato molto speciale per me. Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo sette anni, ed è ancora una cosa che ho sempre in mente, il calcio è il mio desiderio e la mia ambizione… Il calcio è sempre presente”.

Sugli inizi: “Avevo solo 12 o 13 anni quando sono andato via di casa per la prima volta. Ho iniziato a giocare nel Nacional. E da lì mi sono trasferito a Porto Alegre. A questo punto ero molto lontano dalla mia città natale. All’età di 13 anni ero lontano da casa e dai miei genitori. È stato allora che ho iniziato il mio percorso per diventare un professionista. È stato allora che ho capito veramente che potevo raggiungere il massimo livello. E grazie a Dio ci sono riuscito e oggi sono qui, a giocare nel Sassuolo”.

Sul Sassuolo: “Uno dei miei momenti più belli è stato quando ho segnato contro la Roma. Era nel nostro stadio, qui in Italia. Quando segni un gol i tifosi gridano il tuo nome allo stadio. Il nostro club non ha molti sostenitori. Ma ognuno di loro è sempre lì con noi durante le partite. I nostri fan sono sempre al nostro fianco. Vengono ad ogni partita. A volte vengono a guardarci anche durante gli allenamenti. Vengono sempre all’hotel dove alloggiamo ogni volta che possono. Spingendoci, anche solo con una parola, perché sono molto orgogliosi di avere la possibilità di giocare in Serie A. Il minimo che possiamo fare è giocare al meglio. Per loro, per la città, per il club”.

