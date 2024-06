Matheus Henrique: “Ritorno in Brasile? Voci gratificanti, non escludo nessuna ipotesi”

Durante l’intervista rilasciata a ZonaMistadoHernan, il centrocampista del Sassuolo, Matheus Henrique ha così parlato del suo futuro: “Ho parlato con i miei agenti. Le voci sicuramente fanno piacere, sono gratificanti e al momento non posso scartare alcuna ipotesi. Io ho giocato per un grande club in Brasile, che è il Gremio, un club che sento ancora dentro di me, ma è inevitabile che quando ci sono delle voci sul tuo conto sono gratificanti”.

Foto: Instagram Sassuolo