Matheus Henrique lancia il Sassuolo: 1-0 sulla Roma all’intervallo

Un gol di Matheus Henrique sta permettendo al Sassuolo di condurre sulla Roma all’intervallo. La svolta al 25’: Laurienté serve Berardi che prova la conclusione dalla sinistra, ma il tiro diventa un assist per Matheus Henrique che da pochi passi fulmina Rui Patricio. La Roma si era presentata con una conclusione di Dybala parata in due tempi da Consigli, dopo il gol incassato ha costruito una grande occasione sempre con l’argentino al 42’ (grande risposta di Consigli). Nel finale di tempo il Sassuolo ha avuto una chance con Thorstvedt, ma la conclusione è stata troppo debole per impensierire il portiere della Roma.

Foto: Instagram Sassuolo