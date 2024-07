Matheus Henrique: “Il Sassuolo non ha una tifoseria numerosa, giocavamo quasi sempre in trasferta”

“Sono grato al Sassuolo, al primo anno nel calcio italiano tutto era una novità per me, ho segnato gol contro grandi squadre e lo stesso si può dire per il secondo anno. Oggi però si risveglia qualcosa del passato che lì non ho vissuto perché il Sassuolo non ha una tifoseria così numerosa. Contro l’Atletico-PR ho avuto sempre la pelle d’oca a causa dei tifosi, a Sassuolo invece giocavamo quasi sempre in trasferta”. Il neo centrocampista del Cruzeiro Matheus Henrique parla così della sua esperienza nel club neroverde in conferenza stampa.

Foto: Instagram Matheus Henrique