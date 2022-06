Matheus Henrique: “Il Sassuolo ha strutture assurde. Il mio sogno? Tornare in Nazionale”

Matheus Henrique, centrocampista del Sassuolo, ha parlato ai microfoni TNT Sports Brasile: “Il Sassuolo mi cercava da diversi anni. È un club giovane, da 10 anni in Serie A, che sta crescendo molto, qualche anno fa è stato in Europa League, tre giocatori del Sassuolo sono campioni d’Europa con l’Italia. È un club che paragono al Bragantino perché punta molto sui giovani di talento. È un club ben strutturato, con delle strutture ‘assurde’. La prima stagione è stata positiva. Ho avuto bisogno di un periodo di ambientamento all’inizio ma l’annata è andata bene, abbiamo vinto contro Milan, Inter e Juventus. La prossima stagione sarà ancora meglio. Nazionale? Tite schiera sempre un centrocampista di costruzione e uno di protezione, io farei la fase di costruzione. Tornare in Nazionale è il mio sogno“.

Foto: Instagram Matheus Henrique