Materazzi: “Valeva la pena essere allenati da Mourinho. Lukaku? Non si lascia in quel modo”

Marco Materazzi ex difensore dell’Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del rapporto con Mourinho e su Lukaku.

Queste le sue parole: “Valeva la pena di essere allenato da Mourinho, in quella Inter, anche per giocare un solo minuto in tutta la stagione. Per me è sempre stato tutto chiarissimo da quando parlai con lui, prima di allungare il contatto fino al 2012. Sapevo qual era la mia posizione: avrei giocato poco, diciamo il giusto, ma anche in gare decisive come la finale di Coppa Italia, e però mi sarei sentito importante anche seduto in panchina vicino a lui”.

Su Big Rom: “Pubblicamente Mou non aveva detto niente sul suo addio all’Inter, ma ci giocavamo una Champions, non un torneo amatoriale. E poi a chi di dovere, il presidente Moratti, in pratica lo aveva detto. E anche a noi: se ci si conosce non servono discorsi solenni, bastano gli sguardi, le non risposte. Lukaku non doveva lasciare in quel modo”.