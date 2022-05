Materazzi tuona: “Il 5 maggio lo ricordo molto bene ma non per ciò che pensate voi”

Sul suo profilo Instagram, Marco Materazzi ha voluto pubblicare un post replicando ai follower che gli ricordavano del 5 maggio, rispondendo con queste parole: “Certo che ricordo il 5 maggio, ma non per ciò che qualcuno vorrebbe..“. L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale, prosegue il post aggiungendo quanto segue: “E’ il giorno in cui abbiamo cominciato a scrivere la storia con un gruppo fantastico . Tutti i nostri nemici sportivi ci ricorderanno il 5 maggio 2002, ma per me è il giorno del 2010 in cui abbiamo iniziato il nostro cammino verso la gloria”.

FOTO: Materazzi-Twitter-personale