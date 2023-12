Materazzi: “Thiago Motta pronto per una big. Era impossibile non immaginarlo allenatore”

L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi, nonché campione del mondo con l’Italia nel 2006, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta, nella quale ha parlato anche di Thiago Motta, suo ex compagno di squadra ai tempi dell’Inter: “Da giocatore faceva girare la squadra senza toccare palla: come si poteva non immaginare che sarebbe diventato allenatore? Lo stesso discorso si può fare anche per Cambiasso. Quest’ultimo però non ha ancora ricevuto l’occasione giusta”

Thiago Motta pronto per una big secondo Materazzi: “Già da un paio di anni piace alle big italiane, io credo sia arrivato il momento di andare e dunque credo che farà il salto definitivo – che merita – nel nostro campionato. A meno che non decida di aspettare la fine del ciclo di Luis Enrique al Psg”.

Foto: Twitter Materazzi