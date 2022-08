Materazzi su Gosens: “Quest’anno la fascia è sua, ma deve dimostrare di meritarla. Mi aspetto tanto da lui”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Inter, Marco Materazzi, ha parlato anche di Robin Gosens, laterale nerazzurro che non ha ancora inciso dal suo arrivo a Milano: “Migliorare l’Inter non è mai facile. Ha perso Perisic che era un ago della bilancia importante. Di conseguenza, mi aspetto tanto da Gosens: uno che fa 11-12 gol a stagione non si può discutere. Le stesse cose che faceva all’Atalanta ora deve farle all’Inter, è qui che si vede la differenza tra il campione e il giocatore normale. Ha una grandissima opportunità e lui lo sa. L’anno scorso Perisic ha fatto talmente bene che era difficile pensare di spodestarlo, quest’anno la fascia è sua, ma deve dimostrare di meritarla, perché Dimarco è pronto e mi piace tanto. Gosens dovrà farsi trovare pronto nei momenti importanti e sono sicuro che ci riuscirà. Dovrà far andare il suo motore al massimo, come a Bergamo: ha accelerazioni e inserimenti devastanti, da lui io mi aspetto tanto”.

Foto: Twitte Inter