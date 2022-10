Materazzi: “Spero che Skriniar possa rimanere. Lautaro? Partirei sempre da lui nel fare la formazione”

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del momento in casa nerazzurra.

Queste le sue parole: “Skriniar? No, penso più all’infortunio. Poi, certo, non sarà stato insensibile a quel che è successo intorno a lui. Ma ha sempre risposto presente. Mi auguro che rimanga, ma quel che conta sarà il fatto che si ricordi che se è diventato Skriniar è per merito dell’Inter”.

Su Lautaro: “Fermi tutti: io dico lui e altri 10, se devo scegliere la formazione. Solo da lui e da Calhanoglu, per caratteristiche, puoi aspettarti il colpo decisivo, la giocata fuori dalla norma”.

