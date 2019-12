Materazzi scherza con Ronaldo: “Bravo Air CR7, quasi come me!”

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, ha fatto i complimenti (a modo suo) a Cristiano Ronaldo per il bellissimo gol realizzato ieri dal portoghese alla Samp. Sui propri canali social, Materazzi ha pubblicato una foto del suo stacco nel Mondiale 2006 contro la Repubblica Ceca, con un breve ma significativo commento: “Bravo Air CR7… quasi come me!”. Di seguito il post di Materazzi:

Foto: Twitter personale Materazzi