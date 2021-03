Materazzi risponde a Nedved: “Speriamo i figli riescano a vedere anche la Champions prima che finiscano gli studi”

Dopo che nei giorni scorsi Pavel Nedved, in una intervista a DAZN aveva affermato, lanciando una provocazione che: “Mio figlio dalle medie all’università e lo scudetto è ancora nostro”; non si sono fatte attendere le risposte. Questa, in modo ironico, è arrivata da Marco Materazzi attraverso un post sui social con la frase: “Pavel … gli auguriamo tutti di poter vedere VINCERE anche la Champions prima che finisca gli studi , se la merita . I miei figli hanno visto vincere la Champions e il MONDIALE che facevano l’ASILO e le ELEMENTARI !!! 🖤💙 “.

