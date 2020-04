Materazzi: “Perugia ha rappresentato il 5 maggio della Juve”

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter e della Nazionale campione del mondo nel 2006, ricorda la sconfitta bianconera a Perugia nel 2000 in diretta Instagram: “La vittoria contro la Juve quando ero al Perugia che fece perdere lo scudetto ai bianconeri? Faceva freddo, nella prima mezz’ora potevano fare quattro gol e non sono riusciti a farli. Poi, iniziò a piovere e, sull’unico calcio d’angolo del primo tempo, riuscimmo a fare gol. Credo rappresenti il 5 maggio della Juve quella giornata”.

Foto: Materazzi Twitter