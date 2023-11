Materazzi: “Non metto Garcia al livello di Benitez. Prendo Rudi tutta la vita”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Marco Materazzi ha parlato spaziando su vari argomenti. Partendo da Noel Gallagher, cantautore inglese che nei giorni scorsi ha deriso l’Inter: “Se nemmeno suo fratello gli vuole bene un motivo ci sarà”. E sulla giornata di Serie A: “È vero che il Cagliari sta facendo una risalita importante, ma troverà una Juve concreta e che non subisce gol. I bianconeri stanno facendo davvero bene. Allegri è uno forte all’interno del club, grande merito a lui e a quello che sta facendo. La difficoltà è stata nel ricambio generazionale, quando si è fatto male Chiesa. Ora la Juve sta cercando di ritrovare il suo spirito”.

Poi ha proseguito, partendo da Federico Gatti: “Tanto di cappello, vuole migliorarsi di partita in partita. Chi avvantaggia questa sosta in Juve-Inter? Io giocherei immediatamente, sapete cosa comporta andare in Nazionale.

Infine, su Rudi Garcia: “Non lo metto al livello di Benitez, basta vedere come sta facendo a Vigo e come ha fatto a Madrid. Prendo Garcia tutta la vita. Inter? La sto vedendo sempre più italianizzata, era il mio sogno da quando ero arrivato. La squadra sta facendo degli step, la finale di Champions ha dato consapevolezza”.

Foto: Twitter Materazzi