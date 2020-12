Materazzi: “L’Inter scavalcherà il Milan a Natale”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi, ex Inter e campione del Mondo 2006, ha parlato della stagione dei nerazzurri e delle difficoltà di Conte, ma ammette che l’Inter entro Natale sarà la capolista della Serie A.

Queste le sue parole: “Sarà Conte a passare in testa il Natale. Conte obbligato a vincere il campionato? Non vedo dove sia il problema quando alleni l’Inter. Per me era un obbligo anche prima. L’esclusione dall’Europa deve essere un incentivo a far bene. Con i metodi di Conte, allenarsi per settimane intere senza altri impegni sarà un grande vantaggio. Ovvio, un club come l’Inter fuori dall’Europa non va bene, ma è andata così e ora deve solo rimediare. Questa Inter è cinica, pratica, fisica, ma con la difesa a 4. Basta difesa a 3 e rivoluzionare i ruoli ai giocatori”.

Foto: Twitter ISL