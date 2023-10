Materazzi: “L’Inter è uscita più forte da Istanbul. Thuram o Lukaku? Scelgo Thuram”

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato a Sportitalia, soffermandosi sui temi in casa nerazzurra.

Queste le sue parole: “Purtroppo ci si ricorda più delle sconfitte, invece l’Inter è uscita più forte da Istanbul e, passatemi il termine, riesce a prendere il toro per le corna. Si è visto martedì contro il Benfica. La maturità si vede quando ci sono i numeri: non subire gol per cinque-sei partite è un segnale. Prendere un attaccante a gennaio? Io aspetterei Arnautovic, è uno che ha carattere, in un ambiente così serve uno che rompe gli equilibri, e lui il carattere ce l’ha. Thuram o Lukaku? Thuram, io sono interista. Lukaku è stato amato ma ha fatto un’altra scelta. Il peggio è stato per lui che è andato via dall’Inter.

Mourinho? È riuscito a rompere l’egemonia dei marziani, a Manchester ha vinto una coppa, a Roma uguale. Il suo percorso lo ha fatto. Quest’anno qualche difficoltà in più in campionato, ma ha avuto infortuni e la rosa completa a due giorni dal torneo.

Inzaghi? Abituato ai laziali che sono venuti da noi tantissimi (ride, ndr). Spero possa restituire all’Inter quello che ci hanno tolto, per quello scudetto avrei rinunciato ad altri due-tre scudetti vinti dopo. Ma poi ci siamo rifatti”.

