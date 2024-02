Materazzi: “In Europa poche squadre come l’Inter. Può arrivare di nuovo in fondo alla Champions”

Prosegue: “In questo momento si è creato un ambiente incredibile a San Siro, perché la gente si diverte e questo potrà dare una spinta in più alla squadra di Inzaghi. L’Inter può farcela ancora, anche se dovrà vedersela con squadre con ben altri budget. In questo momento non vedo tante rivali con una coppia di attaccanti così ben integrati, come sono Lautaro a Thuram. Stesso discorso per il centrocampo (con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan che garantiscono quantità e qualità) e per la difesa, con Pavard e Bastoni sempre più sicuri e Acerbi che contro i grandi centravanti non sbaglia mai”.

Foto: twitter personale