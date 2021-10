Materazzi: “Il razzismo? Thuram ha ragione, ma lui non ha lasciato lo stadio quando mi urlavano figlio di p…”

Ospite al Festival dello Sport di Trento, Marco Materazzi, campione del Mondo del 2006 ed ex Inter, ha parlato di tanti temi, tra cui quello del razzismo, parlando anche dei temi portati avanti da Thuram e rispondendo alle parole dell’ex Parma e e Juventus con toni molto accesi.

Queste le parole dell’ex centrale azzurro: “I giocatori bianchi non devono stare zitti nella lotta contro il razzismo? Sì, Lilian ha ragione. Sono contro il razzismo, però Thuram non è mai uscito dallo stadio quando cantavano Materazzi figlio di p… Questa è la discriminazione, per il bianco, per il nero e anche per il figlio di p…”.

Foto: Twitter personale